Nach der Zwangspause durch die Corona-Absage des Derbys beim SV Masburg, geht es für die Spvgg Cochem am Mittwoch (19.30 Uhr) weiter. Zu Gast im Moselstadion ist der FV Rübenach, der nach drei Corona-Absagen in Folge am vergangenen Wochenende wieder spielte und bei der SG Maifeld mit 1:4 verlor.