Cochem gewinnt rassiges Mosel-Derby gegen Treis-Karden 4:2

Mosel-Derby in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Und das Spiel auf dem Cochemer Kunstrasen zwischen der Spvgg Cochem und der SG Treis-Karden/Müden/Moselkern wurde diesem Namen mehr als gerecht. Die drei Punkte verblieben aber in der Kreisstadt. Cochem gewann die Partie mit 4:2 (2:2) und ganz bestimmt dürfte keiner der 240 Zuschauer an diesem Sonntagnachmittag sein Kommen auch nur eine Minute bereut haben. Kampf, Tempo, Einsatz, tolle Zuspiele und noch schönere Toren auf beiden machten dieses Spiel zu einem wahren Fußballfest.