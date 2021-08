Die Spvgg Cochem ist nach dem zweiten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte eines von drei Teams mit sechs Punkten auf dem Konto: Nach dem 2:0 in Höhr-Grenzhausen gewann das Team von Trainer Nikolai Foroutan mit 3:0 (1:0) zu Hause gegen den FC Plaidt, der nun mit null Toren und null Punkten am Ende der Tabelle steht. Cochem ist Dritter.