Dass die Rollen vor dem Mosel-Derby am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen Gastgeber Spvgg Cochem und der SG Treis-Karden/Müden/Moselkern klar verteilt seien, davon will vor allem einer nichts hören: Cochems Trainer Nikolai Foroutan.