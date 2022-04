Vor der Partie in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen Gastgeber SG Maifeld-Elztal und der Spvgg Cochem hatten beide Teams 36 Punkte. Nun haben sie 37. Was bedeutet: Das Spiel, das wegen der Kirmes in Polch auch dorthin verlegt wurde, endete 1:1 (0:0). Cochems Trainer Nikolai Foroutan konnte damit ganz gut leben, allerdings trauerte er ein wenig den Chancen in der zweiten Hälfte nach.