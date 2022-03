Erster Sieg für die Spvgg Cochem im Jahr 2022: In der Fußball-Bezirksliga Mitte gewannen die Moselaner zu Hause gegen die starken Sportfreunde aus Höhr-Grenzhausen mit 2:1. Dabei fielen alle drei Tore in der ersten Hälfte. Mann des Tages aus Sicht der Gastgeber war Fabian Müllen, der beide Treffer markierte für das effektivere Team. Cochem festigte so Tabellenplatz fünf, Höhr-Grenzhausen ist Zehnter.