Die Spvgg Cochem bleibt auch nach dem dritten Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte ungeschlagen: Im intensiven Auswärtsspiel beim FV Rübenach holte Cochem nach den Siegen in Höhr-Grenzhausen und gegen Plaidt nun beim 1:1 (0:1) einen Punkt. Für die Gastgeber war es das dritte Remis in Serie, nach zwei torlosen Unentschieden und Höhr-Grenzhausen, traf Rübenach nun zum ersten Mal in der neuen Runde, was gleichbedeutend mit Cochems erstem Gegentreffer in dieser Spielzeit war.