Fußball-Bezirksligist SG Maifeld-Elztal blickt dem Heimdebüt auf der Elztaler Alm freudig entgegen. Zu Gast am Samstag (17.30 Uhr) in Gering ist die SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal. Die Hunsrücker reisen mit der Empfehlung eines 8:2-Kantersieges gegen den SV Oberzissen und der ersten Tabellenführung an.