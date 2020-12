Braunshorn

Weihnachtsstimmung in Braunshorn: Die SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach verteilte beim 1:4 (0:3) gegen den FV Rübenach vorzeitig Geschenke in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Mit 0:3 lag die SG zur Halbzeit schon zurück. Nach dem 1:3, kurz nach dem Wechsel, keimte noch einmal Hoffnung auf. Aber die Gäste brachten den Dreier nach starker erster Hälfte sicher nach Hause und überholten damit die SG Braunshorn in der Tabelle.