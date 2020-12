Braunshorn

Fußball-Bezirksligst SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Gegen den Aufsteiger SV Oberzissen präsentierten sich die Hunsrücker nur in der Anfangsphase konzentriert, verloren danach aber mehr und mehr die Spielkontrolle und kassierten so eine deutliche 0:4 (0:1)-Niederlage.