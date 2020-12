Braunshorn

Dramatische Schlussphase in Braunshorn: In der Fußball-Bezirksliga verschoss die SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/ Bickenbach in allerletzter Sekunde einen Elfmeter beim Stand von 2:2 gegen die SG Mülheim-Kärlich II. Hätte Joker Hanifi Agirdogan getroffen, wäre es der erste Saisonsieg für die Braunshorner gewesen. So blieb es beim 2:2 (0:1).