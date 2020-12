Oberwesel/Braunshorn

Es läuft noch nicht rund in der noch jungen Saison der Fußball-Bezirksliga Mitte für die SG Viertäler Oberwesel und die SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach. Am Sonntag (15 Uhr) stehen sich die Lokalrivalen im Rhein-Hunsrück-Duell im Rhinelanderstadion in Oberwesel gegenüber.