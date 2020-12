Simmern

Schwere Auswärtsspiele in der Fußball-Bezirksliga für Mörschbach und Viertäler Oberwesel am Sonntag: Mörschbach muss zum Dritten Ata Urmitz, Oberwesel zum makellosen Tabellenführer Oberwinter. Unter Druck steht die SG Braunshorn am Samstag gegen Mülheim-Kärlich II, ein Heimsieg muss her.