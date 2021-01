Braunshorn

Seit dem 1. Juli 2013 ist Mirko Bernd der Trainer bei der SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach – und er wird es beim Fußball-Bezirksligisten auch noch ein Weilchen bleiben. Im Sommer geht Bernd in seine achte Saison bei der SGB und darf sich dann auf einen Rückkehrer freuen: Der ehemalige Kapitän und Torjäger Paul Vollrath hat sein Studium in Gießen beendet und schließt sich ab dem 1. Juli nach drei Jahren wieder seinem Heimatverein an.