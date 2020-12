Höhr-Grenzhausen

Auch nach dem dritten Spiel in der Bezirksliga Mitte standen die Fußballer der SF Höhr-Grenzhausen am Freitagabend mit leeren Händen da. Aufgrund einer schwachen Leistung in der zweiten Halbzeit unterlag der Aufsteiger auf eigenem Platz der SG Müden verdient mit 0:3 (0:0). Schlussmann Kevin Klauer hatten es die Westerwälder zu verdanken, dass ihre Niederlage nicht noch deutlicher ausgefallen ist.