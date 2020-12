Braunshorn

Der Auftakt zum vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga erfolgt am Freitagabend (20 Uhr) auf der „Alm“ in Gering-Kollig, so wird die Spielstätte der SG Elztal genannt. Zu Gast ist die SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach um ihren neuen Stürmer Niklas Schneider (rechts, im Duell mit Müdens Spielertrainer Andreas Oberreiter). Elztal hat drei Punkte auf dem Konto (0:3 in Immendorf, 2:0 gegen Masburg und 1:6 in Immendorf), Braunshorn erst einen (2:2 gegen Müden, 1:2 in Mörschbach und 0:4 gegen Oberzissen).