Oberwesel und Hausbay am Samstag auswärts bei Titelkandidaten, Liebshausen am Sonntag bei einem Abstiegskandidaten und Rheinböllen hat als einziger Verein aus dem Rhein-Hunsrück-Quartett ein Heimspiel – so sieht das Programm am sechsten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte aus regionaler Sicht aus: