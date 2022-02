Bereits am Freitagabend sind die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen in der Fußball-Bezirksliga Mitte wieder gefordert. Keine 48 Stunden werden dann also zwischen dem Abpfiff gegen die SG Viertäler Oberwesel (1:1, wir berichteten aktuell) und dem Anpfiff beim Tabellen-16. SG Treis-Karden (20 Uhr) liegen.