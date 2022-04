Aus ein bis zwei Metern übers Tor: Bitteres 1:2 für Höhr-Grenzhausen

Es lief die erste Minute der Nachspielzeit in der Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen Ata Sport Urmitz und den SF Höhr-Grenzhausen, als der Ball zu Samet Sögünmez kam. Entfernung zum gegnerischen Tor: zwei Meter, fand Gäste-Betreuer Klaus Herkenroth, gar von nur einem Meter sprach SF-Trainer Stephan Roll. Egal, wer mit seiner Schätzung der Wahrheit näher kam, das Ergebnis blieb das gleiche: Der Mann mit der Nummer 22 kam zwar zum Abschluss, schaffte es aber, den Ball aus kurzer Distanz über den Urmitzer Kasten zu befördern. So blieb es beim 2:1 (1:1) für Ata in einem Spiel, „das du nicht verlieren darfst“, so Roll.