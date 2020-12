Höhr-Grenzhausen

Die meisten Tore erzielt, die wenigsten Gegentore bekommen und nur zwei Niederlagen aus 16 Partien: Von dieser Statistik träumen sogar die meisten Vereine aus der Bundesliga. Bei den Sportfreunden aus Höhr-Grenzhausen ist dieser Traum in der wahrscheinlich kuriosesten Saison der Fußballhistorie Wirklichkeit geworden. Die Blau-Weißen aus dem Kannenbäckerland dominerten die auf 16 Spieltage verkürzte Saison der Kreisliga A Koblenz nach Belieben. Und so steht nach fünf Jahren auf Kreisebene wieder der Sprung in die Bezirksliga Mitte auf dem Plan.