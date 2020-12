Laubach

Niklas Wagner ist zufrieden. So ziemlich mit allem. Kann er auch sein, der neue Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Vordereifel. Denn zum einen lief die Vorbereitung für ihn und sein Team gut und zum anderen sieht es so aus, als ob Wagner, der vom Rheinlandligisten Ellscheid zu Vordereifel kam und Florian Breitbach (zum Liga-Rivalen SG Elztal) beerbte, beim Start am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den FC Plaidt alle Mann an Bord hat.