Wie schon in der vergangenen Woche muss der SV Oberzissen auch am zehnten Spieltag in der Bezirksliga Mitte eine Auswärtsfahrt antreten. Erstmals überhaupt gastiert der SVO dabei am Freitagabend (19.30 Uhr) auf der Elztaler Alm bei der neu formierten SG Maifeld/Elztal. Auf dem schwer zu bespielenden Platz zwischen Gering und Kollig erwartet Trainer Eike Mund in erster Linie ein kampfbetontes Spiel.