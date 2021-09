Auf der Bandorfer Höhe treffen zwei Spitzenteams aufeinander: Oberwinter spielt in Liebshausen

Nach einem beachtlichen Auftritt im Rheinlandpokal unter der Woche gegen den Fußball-Regionalligisten FC Rot-Weiss Koblenz geht es für den SV Oberzissen zurück in den Alltag der Bezirksliga Mitte. Am Sonntagnachmittag empfängt der SVO mit den Gästen vom TuS Immendorf den nächsten harten Brocken. Auch der TuS Oberwinter erwartet im Heimspiel am Sonntag einen starken Gegner: Die SG Liebshausen schaltete am Mittwoch im Rheinlandpokal den Oberligisten TSV Emmelshausen aus und steht mit Oberwinter punktgleich an der Tabellenspitze.