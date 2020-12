Urmitz

Nach Platz sieben in der abgebrochenen Corona-Saison soll es für Ata Spor Urmitz in der neuen Runde höher hinausgehen. Die Urmitzer haben sich für ihr fünftes Jahr in der Fußball-Bezirksliga Mitte einiges vorgenommen. Geht es nach Dzenis Ramovic, dann soll der vierte Rang aus der Saison 2017/18, die bislang beste Platzierung des Klubs, getoppt werden: Der Ata-Trainer liebäugelt mit den Top drei.