Koblenz

Am Wochenspieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte haben Ata Urmitz, FV Rübenach und FC Cosmos Koblenz Siege eingefahren. Am Wochenende geht es für die Klubs mit dem dritten Spieltag schon wieder weiter. Die SF Höhr-Grenzhausen spielen schon heute Abend, der FC Cosmos morgen, und die restlichen Vereine aus dem Fußballkreis Koblenz sind am Sonntag gefordert.