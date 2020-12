Argenthal

Der Fußball-Bezirksligist SG Argenthal/Mörschbach/ Liebshausen gastiert bereits am Freitag um 20 Uhr in Gering-Kollig bei der SG Elztal. Die Elztaler hatten am Mittwoch die SG Hausbay 3:1 bezwungen und können sich mit einem Sieg gegen den nur noch Tabellenneunten Argenthal bis auf Rang fünf vorkämpfen.