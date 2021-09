Der erste Saisonsieg lässt zwar weiter auf sich warten, jedoch konnte der FC Alemannia Plaidt am Sonntagnachmittag immerhin seinen ersten Punktgewinn in der Fußball-Bezirksliga Mitte feiern. Am heimischen Pommerhof teilte sich die Elf um Spielertrainer Tayfun Kayaalp die Punkte mit dem TuS Rheinböllen.