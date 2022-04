Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga: Hausbay empfängt Plaidt

Ganz wichtiges Nachholspiel für die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach: Am Mittwochabend empfängt der Tabellenviertletzte um 20 Uhr zu Hause in Hausbay das bereits abgeschlagene Schlusslicht FC Plaidt (sieben Zähler). Die Gäste haben 17 Punkte weniger als Hausbay, das punktgleich mit Treis-Karden (am Mittwoch daheim im Mosel-Derby gegen Cochem) auf dem ersten Nichtabstiegsplatz liegt. Hausbays Trainer Mirko Bernd weiß zwar, dass seine Elf die drei Punkte dringend braucht, aber er weiß auch: „Plaidt nach der Winterpause und Plaidt vor der Winterpause sind zwei verschiedene paar Schuhe.