5:1 – Rheinböllen ist der BVB, Mörschbach Schalke

Mörschbach

Das war in dieser Klarheit nicht zu erwarten, vor allem von den Mörschbacher Gastgebern nicht, die vorher voll auf Derbysieg ausgerichtet waren: In Fußball-Bezirksliga Mitte behielt der TuS Rheinböllen am Mittwochabend im Nachbarschaftsduell bei der SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal mit 1:5 (1:1) klar die Oberhand. Einem ausgeglichenen ersten Abschnitt ließen die Männer von Coach Rafael Sousa eine effiziente und zielstrebige zweite Hälfte folgen und schossen mit blitzsauberem Konterfußball den am Ende für viele überraschenden Kantersieg heraus, der Rheinböllen auf Tabellenplatz acht klettern ließ mit zehn Punkten. Mörschbach liegt als Sechster noch zwei Zähler vornedran. Das Derby war bekanntlich vorgezogen worden, normalerweise hätte es am 6. Dezember stattfinden sollen.