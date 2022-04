Durch den Pflichtsieg gegen Schlusslicht FC Plaidt haben die SF Höhr-Grenzhausen ihren neunten Platz in Fußball-Bezirksliga Mitte gefestigt. Vor 130 Zuschauern am heimischen Flürchen setzte sich das Team der Trainer Stephan Roll und Anton Grasmik verdient mit 4:0 (3:0) durch. Dabei hatte es vor allem die Anfangsphase in sich.