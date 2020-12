Laubach

Eifel-Derby in der Fußball-Bezirksliga Mitte vor großer Kulisse. Ein Eifel-Derby, das es im überkreislichen Fußball im COC-Kreis so noch nicht gegeben hat. Der etablierte Bezirksligist SG Vordereifel hatte den keine fünf Kilometer vom Laubacher Rasen weg beheimateten Aufsteiger SV Masburg zu Gast. Fußball-Herz was willst du mehr? 390 Zuschauer wollten sich das nicht entgehen lassen. Aber ein tolles Lokalderby mit Kampf und Einsatz sahen sie beim verdienten 2:0 (1:0)-Sieg des Gastgebers SG Vordereifel nicht.