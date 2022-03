Kantersieg in Spiel eins nach der Winterpause und damit eine triumphale Rückkehr auf den Rasen des Argenthaler Waldstadions: In der Fußball-Bezirksliga Mitte warf die SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal beim 6:1 (3:0)-Heimerfolg gegen die SG Maifeld Elztal gleich wieder die Tormaschinerie an.