Die SG Maifeld-Elztal hat sich im zweiten Spiel in der Fremde den zweiten Auswärtspunkt sichern können. In einer schwachen Partie trennte sich die Mannschaft von Trainer Florian Breitbach in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden von der SG Viertäler Oberwesel.