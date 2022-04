Eine deftige Abfuhr bekam der TuS Rheinböllen auf heimischem Geläuf in der Fußball-Bezirksliga erteilt: Mit 0:9 (0:5) mussten sich die Gastgeber dem Tabellenzweiten TuS Immendorf geschlagen geben. Fünfmal traf allein Gästestürmer Robin Reichert. Der heimische TuS war in allen Belangen unterlegen, hatte in der gesamten Spielzeit keine Torchance und – so entsetzend das klingt – verlor auch in dieser Höhe verdient. Es war die höchste Heimniederlage des TuS in seiner Bezirksliga-Zugehörigkeit.