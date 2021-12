Mit leichter Verspätung beendete der FC Rot-Weiss Koblenz am Mittwochabend die Hinserie in der Fußball-Regionalliga Südwest. Und das mit einem Paukenschlag: Mit 4:1 (3:0) gewann die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus in dieser Höhe überraschend das Nachholspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach, spielentscheidend waren drei Treffer binnen sechs Minuten im ersten Spielabschnitt.