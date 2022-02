Es war ein echtes Fußballfest vor einer Woche, als der FC Rot-Weiss Koblenz in der Regionalliga Südwest bei Kickers Offenbach spielte. 6114 Zuschauer am Bieberer Berg, für beide Klubs das erste Pflichtspiel nach der Winterpause und eine große Überraschung. Denn die abstiegsgefährdeten Koblenzer wehrten sich beim Meisterschaftsfavoriten nicht nur tapfer, sondern sie entführten nach dem 1:0 durch Nils Fischer in der 80. Minute auch drei Punkte.