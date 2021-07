Nörtershausen U 23-Duell für guten Zweck: Mainz gegen Köln in Nörtershausen Benefizspiel für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe am Freitag in Nörtershausen: Um 16 Uhr stehen sich auf dem tollen Rasen des FC Nörtershausen-Udenhausen die Fußball-Regionalligamannschaften des 1. FC Köln und des 1.

FSV Mainz 05 gegenüber. Köln II ist in der Regionalliga West beheimatet, Mainz II in der Südwest-Staffel. Zustande kam die Partie durch den ehemaligen FC-Karbach- und TuS-Koblenz-Akteur Thomas Klasen, der seit zwei Jahren Co-Trainer bei der FC-Reserve unter Chefcoach Mark Zimmermann ist. Alle Einnahmen beim Benefizspiel in Nörtershausen kommen den Flutopfern im Kreis Ahrweiler zu Gute.