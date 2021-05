So überschaubar die Leistung der TuS Rot-Weiß Koblenz im vorangegangenen Spiel in Bahlingen (1:2) auch gewesen sein mag, die dann folgende zu Hause gegen die SG Sonnenhof Großaspach dürfte Trainer Heiner Backhaus auf ganzer Linie entschädigt haben: Beim 3:0 (1:0) hatte der Gastgeber den Gegner im Rahmen der 37. Runde in der Fußball-Regionalliga Südwest voll im Griff, der ehemalige Drittligist hatte während der 90 Minuten plus Nachspielzeit nicht eine einzige echte Torchance.