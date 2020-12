Koblenz

Es fühlte sich am Dienstag zur Mittagsstunde auf dem Südplatz des Koblenzer Oberwerths ein wenig so an wie an jenem Montag Mitte Juli. Temperaturbedingt nur in dickere Kleidung gehüllt und der eine oder andere Spieler war mit Mütze ausgerüstet. TuS Rot-Weiß Koblenz hat eine weitere Auflage des Trainingsauftakts hinter sich gebracht.