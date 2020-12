Treffen in Pirmasens: Halsenbacher Angreifer Schmitt und Morshausener Assistent Christmann im Einsatz

Pirmasens

Samstagnachmittag in der Schuhstadt Pirmasens. Die Läden sind zwar nicht auf im Lockdown, aber Schuhe gibt es dennoch zu sehen. In verschiedenen Farben, auf dem Kunstrasen im Sportpark Husterpark. In der Fußball-Regionalliga Südwest wird bekanntlich noch gespielt. Zwei Mitwirkende kamen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis: Zum einen der Halsenbacher Tom Schmitt, Schuhfarbe grelles Gelb, der beim 2:2 des FKP gegen den Bahlinger SC beide Treffer zur 2:0-Führung erzielte – und zum anderen der Morshausener Marco Christmann, Schuhfarbe konventionelles Schwarz, der als Schiedsrichterassistent im Gespann von Fabian Schneider erstmals seit der zweiten Unterbrechung im Verband Rheinland wieder an der Linie stand.