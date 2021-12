Frankfurt, Großaspach, Homburg, Elversberg. Bevor es in die verdiente Winterpause geht, muss der FC Rot-Weiss Koblenz binnen 15 Tagen noch viermal in der Fußball-Regionalliga Südwest antreten. Eine englische Woche mit dem Nachholspiel am kommenden Mittwoch bei der SG Sonnenhof inklusive. Zu Beginn dieser Abfolge bestreiten die Koblenzer am heutigen Samstag um 14 Uhr das Heimspiel gegen den FSV aus der Mainmetropole.