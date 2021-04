Wenn am Samstag um 14 Uhr im Stadion Husterhöhe der FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga Südwest Rot-Weiß Koblenz empfängt, ist der aus Halsenbach stammende Tom Schmitt dabei. Das ist Fakt. Ob der Angreifer in der Startelf steht oder von der Bank kommt, das ist noch offen. Der Ausgang der Partie ist es auch.