Dass sie spät zuschlagen können, haben die Regionalligafußballer von Rot-Weiß Koblenz in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt. Die Auswärtspartie bei der U23 des VfB Stuttgart nahm indes ein unglückliches Ende: Deutete nach dem Koblenzer Ausgleich in der 88. Minute vieles auf eine Punkteteilung hin, kassierte Rot-Weiß in der Schlussminute den Gegentreffer zum 1:2-Endstand.