Steinbach bestraft Fehler der Rot-Weißen gnadenlos: Koblenz unterliegt dem TSV 1:2

Zwei Serien endeten in der Fußball-Regionalliga Südwest beim 1:2 (0:1) des FC Rot-Weiss Koblenz gegen den TSV Steinbach Haiger. Die gastgebende Koblenzer Elf ging nach sechs Spielen ohne Niederlage erstmals leer aus, die ambitionierten Hessen holten nach vier Begegnungen ohne Sieg mal wieder drei Punkte am Stück. Im packenden Schlagabtausch der Schlussminuten wäre den Koblenzern fast noch der durchaus verdiente Gleichstand gelungen, doch das Glück war nach ähnlichen Szenarien an gleicher Stelle wie gegen den FC-Astoria Walldorf und den VfR Aalen (jeweils 2:2) offenbar aufgebraucht.