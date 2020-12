RW Koblenz peilt in der Begegnung am Samstag gegen die TSG Balingen den vierten Saisonerfolg an

Koblenz

Das letzte Spiel des Jahres auf einem Platz des Fußballverbands Rheinland steht am Samstag um 14 Uhr auf dem Programm: Die Rot-Weißen aus Koblenz beschließen als ranghöchster Verein der Region vorerst eine denkwürdige Zeit mit der Partie der Regionalliga Südwest im Stadion Oberwerth gegen die TSG Balingen. Corona-Pause Anfang März, Wiederbeginn im Sommer, erneuter Lockdown Ende Oktober – 2020 war nicht nur für die Koblenzer Kicker ein bewegtes und bewegendes Jahr. Dem Geisterspiel gegen Balingen folgen drei weitere rot-weiße Vorstellungen in den wenigen Tagen bis Weihnachten, die gehen jedoch allesamt auswärts (zweimal in Mainz, einmal in Haiger) vor leeren Rängen über die Bühne.