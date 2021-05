Das Ende einer historisch langen (Corona-)Saison kommt allmählich in Sicht: Noch zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele in der Fußball-Regionalliga Südwest, zwischenzeitlich das Rheinlandpokal-Entscheidungsspiel um den Einzug in den DFB-Pokal, dann gehen die TuS Rot-Weiß Koblenz in die Sommerpause. Die erste der fünf noch offenen Partien geht am Samstag um 14 Uhr zu Hause in Szene, dann kommt die TSG 1899 Hoffenheim II zu den Vorstädtern.