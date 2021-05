Mit dem souveränen 6:1 (2:1)-Sieg im Entscheidungsspiel gegen den tapferen Bezirksligisten VfB Linz haben die Regionalligafußballer von TuS Rot-Weiß Koblenz eine weitere Pflichtaufgabe in dieser zu Ende gehenden Corona-Saison erfüllt und sich bereits ein erstes Pokal-Highlight in der kommenden Spielzeit gesichert. Am 4. Juli wird ausgelost, gegen wen die Rot-Weißen in der ersten Hauptrunde des Wettbewerbs um den DFB-Pokal am Wochenende vom 6. bis 9. August antreten.