Koblenz

Das Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga am Mittwochabend (19 Uhr) gegen Eintracht Stadtallendorf beschert den Turn- und Sportfreunden Rot-Weiß Koblenz etwas sehr Seltenes, nämlich die Favoritenrolle. Dafür sorgt neben zwei Heimsiegen in den vergangenen Wochen gegen den VfB Stuttgart II (1:0) und den FSV Frankfurt (1:0) auch der Umstand, dass Gegner Stadtallendorf als Schlusslicht anreist. Doch der Koblenzer Trainer Heiner Backhaus sagt: „Vorsicht!“