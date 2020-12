Rot-Weiß steigt ins Training ein – Nachholtermine der Koblenzer stehen fest

Koblenz

Die Spieler des Fußball-Regionalligisten TuS Rot-Weiß Koblenz haben ihre Corona-Quarantäne größtenteils überwunden, fast allen kranken Akteuren geht es besser, und heute steigen die Rot-Weißen wieder ins Training ein. Am Samstag (14 Uhr) steht dann schon die Auswärtspartie beim KSV Hessen Kassel auf dem Programm. „Stand heute werden wir spielen müssen. Das ist zwar ein riesiger Nachteil für uns, aber wir nehmen das so an“, sagt Christian Noll, Teammanager der Rot-Weißen. Zwar ist die Mannschaft noch nicht mit vollem Kader im Training, und auch am Samstag werden noch einige Spieler fehlen, „aber wenn wir nicht spielen“, sagt Noll, „bekommen wir das ja zeitlich gar nicht mehr auf die Kette“. Schließlich mussten die Vorstädter schon dreimal passen, sodass weitere Spielausfälle (Noll: Es können ja auch im Winter wegen der Witterungsverhältnisse noch Spiele ausfallen) kaum zu verkraften wären.