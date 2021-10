Rot-Weiss steht erneut vor einem Kellerduell: Koblenzer sind in Pirmasens zu Gast

Das erste Saisondrittel in der Fußball-Regionalliga Südwest endet für den FC Rot-Weiss Koblenz am Samstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim unteren Tabellennachbarn FK 03 Pirmasens. In den bisherigen elf der insgesamt 36 Punktpartien hat die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus elf Zähler sammeln können. Sie steht damit derzeit auf Rang 16 – der erste sichere Abstiegsplatz im 19-köpfigen Teilnehmerfeld. Allerdings ist der Zwölftplatzierte FSV Frankfurt mit einem Punkt, aber auch mit einem Spiel mehr behaftet in fast greifbarer Nähe.